Jonathan dos Santos: "Chicharito va a volar, nadie lo va a parar"

"Estamos adaptándonos todavía al estilo del técnico, a la forma en la que quiere jugar. Llevamos apenas tres partidos. Desde la pretemporada llevamos 7, 8 partidos, no se... Y todo es un proceso no? Si es cierto que en lo defensivo tenemos que mejorar pequeños detalles. Los goles que hemos recibido han sido más errores nuestros que aciertos del equipo rival. Sabemos que LAFC te puede meter gol si no estamos enfocados los 90 minutos".

Dos Santos se prepara para un año de muchos compromisos con la selección mexicana. "Será un año de muchos partidos para mí, si es que voy a la selección. Todavía no se. Para la Copa Oro, la Nations League. Son partidos que van a ser importantes, obviamente, como siempre. No se si voy a ir a los Juegos Olímpicos o no. No creo porque no estoy en la lista tampoco, así que no me tienen en cuenta. No tengo nada que hacer en esa lista. Pero sí será para mí un verano muy cargado. Pero como siempre, ir a la selección es un orgullo. Representar a mi país, ojalá pueda jugar esos partidos".