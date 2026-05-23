New York Red Bulls Goles de Jorge Ruvalcaba con New York Red Bulls vs. Sporting KC El futbolista mexicano se luce con doblete en la primera parte ante Kansas City.

Video Ruvalcaba manda recado al Vasco con genialidad de doblete en la MLS

El futbolista mexicano Jorge Ruvalcaba se lució en la victoria del New York Red Bulls ante Sporting Kansas City gracias a su doblete en la MLS.

Ruvalcaba abrió el marcador apenas a los 3 minutos con una jugada de gran calidad al recibir un pase en el área grande, conducir, hacer una doble finta para romperle la cintura al defensa y disparar cruzado con la zurda.

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El exjugador de Pumas aumentó la ventaja a minutos del descanso gracias a otro gran pase al área que el mexicano dejó entrar y en dos tiempos definió nuevamente cruzado, pero esta vez con la diestra para el 0-2.

Calvin Harris logró recortar distancias para Kansas City con su tanto al 63, diez minutos antes de que Jorge Ruvalcaba abandonara la cancha por sustitución.

A menos de un mes del arranque del Mundial 2026 y a una semana de la revelación de la lista definitiva de Javier Aguirre con la Selección Mexicana, Jorge Ruvalcaba aún tiene esperanzas de colarse entre los 26 jugadores elegidos para disputar el torneo veraniego.