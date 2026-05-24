    Inter Miami CF

    Germán Berterame y Luis Suárez comandan el triunfo del Inter Miami sobre Philadelphia

    Las Garzas se mantendrán en lo alto de la Conferencia Este de la MLS, regresarán a la actividad tras el Mundial 2026.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Berterame marca doblete en el último partido de Inter antes del Mundial

    El Inter Miami recibió al Philadelphia Union para disputar la Jornada 15 de la MLS, partido que se disputó en la cancha del Nu Stadium.

    Las Garzas no quitan el pie del acelerador y se mantienen en la parte alta de la clasificación de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

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    En el juego, el mexicano Germán Berterame brillo en la primera mitad con un doblete, el primero a pase de Lionel Messi y el segundo con una media vuelta impresionante que terminó con el remate al ángulo.

    El partido estuvo lleno de volteretas ya que los primeros 45 minutos terminaron con empate a cuarto goles, los dos de Berterame más dos de Luis Suárez, Milan Iloski marcó triplete y Bruno Damiani marcaron para el Union.

    El astro argentino dejó el terreno de juego en su lugar entró Mateo Silvetti, la modificación se dio al minuto 73, minutos después el pistolero uruguayo volvió a marcar para poner el quinto gol, por si fuera poco, Rodrigo de Paul le dio tranquilidad al Inter con la sexta anotación de la tarde.

    El siguiente partido del Inter Miami será después de la Copa del Mundo, se presentarán en casa el 22 de julio donde recibirán al Chicago Fire.

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