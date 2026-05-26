Chicago Fire Chicago Fire busca contratar a Lewandowski El técnico del club de la MLS, Gregg Berhalter, reveló que ya han hablado con él delantero polaco.

Video Chicago Fire busca fichar a Robert Lewandowski

Gregg Berhalter, director técnico de Chicago Fire de la MLS, no oculta ni disimula su interés en el atacante polaco Robert Lewandowski que anunció que no continúara con el FC Barcelona la próxima campaña.

Incluso confesó al Przegląd Sportowy Onet de Polonia, en declaraciones recogidas por Marca, que ya han hablado, y mucho con el delantero.

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“En primer lugar, no creo que no tenga otras ofertas. Me resulta difícil de creer. Estoy seguro de que un jugador de su calibre debe tener propuestas. En cuanto a nuestra comunicación, hemos hablado mucho, tanto con él como con su entorno”, aseguró el que fuera ex seleccionador de Estados Unidos.

Y explica sinceramente sus intenciones para con el goleador de 37 años.

"Puedo hablar con franqueza porque ya no es jugador del Barcelona, o no lo será la semana que viene, y es alguien a quien queremos fichar”, aseguró y añadió “la comunidad polaca, y no solo ella, sino toda la comunidad de Chicago, apoya este traspaso. Creemos que es un fichaje fantástico para el club, la ciudad y la liga”.

Finalmente, mencionó las bondades de fichar al delantero para Chicago Fire.

“Un jugador de tan alto nivel solo puede fortalecer a nuestro equipo y aumentar su potencial. Ya tenemos un conjunto ofensivo muy fuerte, y su incorporación solo puede reforzarnos aún más”, concluyó.

Lewandowski, se marcha del FC Barcelona tras cuatro años con el club y con 120 goles en su haber. La última campaña de LaLiga marcó 14 de ellos y ahora está por verse si su camino está en la MLS.