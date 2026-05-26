    Chicago Fire

    Chicago Fire busca contratar a Lewandowski

    El técnico del club de la MLS, Gregg Berhalter, reveló que ya han hablado con él delantero polaco.

    Por:Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Chicago Fire busca fichar a Robert Lewandowski

    Gregg Berhalter, director técnico de Chicago Fire de la MLS, no oculta ni disimula su interés en el atacante polaco Robert Lewandowski que anunció que no continúara con el FC Barcelona la próxima campaña.

    Incluso confesó al Przegląd Sportowy Onet de Polonia, en declaraciones recogidas por Marca, que ya han hablado, y mucho con el delantero.

    PUBLICIDAD

    Más sobre MLS

    Chicago Fire busca fichar a Robert Lewandowski
    1:42

    Chicago Fire busca fichar a Robert Lewandowski

    MLS
    Germán Berterame y Luis Suárez comandan el triunfo del Inter Miami sobre Philadelphia
    1 mins

    Germán Berterame y Luis Suárez comandan el triunfo del Inter Miami sobre Philadelphia

    MLS
    Berterame marca doblete en el último partido de Inter antes del Mundial
    1:08

    Berterame marca doblete en el último partido de Inter antes del Mundial

    MLS
    Ruvalcaba manda recado al Vasco con genialidad de doblete en la MLS
    1:15

    Ruvalcaba manda recado al Vasco con genialidad de doblete en la MLS

    MLS
    Goles de Jorge Ruvalcaba con New York Red Bulls vs. Sporting KC
    1 mins

    Goles de Jorge Ruvalcaba con New York Red Bulls vs. Sporting KC

    MLS
    José Antonio Noriega seguirá su carrera de directivo en el Philadelphia Union
    1:42

    José Antonio Noriega seguirá su carrera de directivo en el Philadelphia Union

    MLS
    Messi se enoja con fans del Inter Miami por cambiar letra de cántico
    1:07

    Messi se enoja con fans del Inter Miami por cambiar letra de cántico

    MLS
    Germán Berterame responde con goles y mete presión rumbo al Mundial 2026
    1:10

    Germán Berterame responde con goles y mete presión rumbo al Mundial 2026

    MLS
    Inter Miami venció al Cincinnati con goles de Lionel Messi y Germán Berterame
    1 mins

    Inter Miami venció al Cincinnati con goles de Lionel Messi y Germán Berterame

    MLS
    Inter Miami derrota a Cincinnati con tres goles de Messi y uno de Berterame
    1:20

    Inter Miami derrota a Cincinnati con tres goles de Messi y uno de Berterame

    MLS

    “En primer lugar, no creo que no tenga otras ofertas. Me resulta difícil de creer. Estoy seguro de que un jugador de su calibre debe tener propuestas. En cuanto a nuestra comunicación, hemos hablado mucho, tanto con él como con su entorno”, aseguró el que fuera ex seleccionador de Estados Unidos.

    Y explica sinceramente sus intenciones para con el goleador de 37 años.

    "Puedo hablar con franqueza porque ya no es jugador del Barcelona, o no lo será la semana que viene, y es alguien a quien queremos fichar”, aseguró y añadió “la comunidad polaca, y no solo ella, sino toda la comunidad de Chicago, apoya este traspaso. Creemos que es un fichaje fantástico para el club, la ciudad y la liga”.

    Finalmente, mencionó las bondades de fichar al delantero para Chicago Fire.

    “Un jugador de tan alto nivel solo puede fortalecer a nuestro equipo y aumentar su potencial. Ya tenemos un conjunto ofensivo muy fuerte, y su incorporación solo puede reforzarnos aún más”, concluyó.

    Lewandowski, se marcha del FC Barcelona tras cuatro años con el club y con 120 goles en su haber. La última campaña de LaLiga marcó 14 de ellos y ahora está por verse si su camino está en la MLS.

    Video Dolorosa imagen: Lewandowski llora en su despedida del Camp Nou
    Relacionados:
    Chicago FireGregg BerhalterRobert LewandowskiBarcelona

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Tráiler: El precio de la fama
    Juegos Interrumpidos
    Gratis
    Una pequeña confusión
    María, me muero
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX