Inauguran nueva mini-cancha durante Día de Trabajo Comunitario de MLS

En sociedad con Sol of the Cities, MLS y Minnesota United FC brindarán programación deportiva para más de 300 entrenadores a través de Urban Soccer Diploma, una colaboración entre United Soccer Coaches y U.S. Soccer Foundation para dar a los entrenadores herramientas para trabajar en entornos no tradicionales de fútbol, incluyendo cómo vincularse de la mejor manera con las comunidades desatendidas.