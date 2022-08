¡Histórico! Andrew Gutman marcó el gol número 20 mil en la MLS

Gol 5.000: 6 de agosto de 2005 - Andy Williams (Real Salt Lake vs Chivas de Guadalajara) - Minuto 49

Gol 10.000: 19 de junio de 2013 - Jordan Harvey (Vancouver Whitecaps FC vs Chivas de Guadalajara) - Minuto 47

Gol 15.000: 30 de junio de 2018 - Aleksandar Katai (Chicago Fire FC vs New York City FC) - Minuto 47

Gol 20.000: 13 de agosto de 2022 - Andrew Gutman (FC Cincinnato vs Atlanta United FC) - Minuto 83