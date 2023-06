Héctor Herrera 'no busca culpables' después de sufrir goleada de 6-2

"La gente está triste, hay un ambiente serio como pienso que tiene que ser y también es verdad que la gente habla de estar juntos y saber que hoy no hemos sido el equipo que solemos ser y perdimos el partido por desatenciones y circunstancias del partido, no somos el equipo, no estuvimos a nuestro nivel, no estuvimos intensos, cuando bajas eso se nota dentro de la cancha".