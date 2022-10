¿Hacia el bicampeonato? NYCFC se ilusiona con repetir la MLS Cup

5. No tiene 'miedo escénico': NYCFC tiene una pequeña ventaja sobre Philadelphia Union y CF Montréal (en principio, sus dos principales rivales en la Conferencia Este). El equipo azul cielo jugó recientemente (con resultado positivo) en instancias decisivas (Playoffs de la MLS, Liga de Campeones de la Concacaf y Campeones Cup), algo que los dos equipos adversarios no consiguieron en la misma medida durante los últimos meses o años. New York tiene 'memoria' (emotiva y física) de lo que significa plantarse en una final por la MLS Cup ante el ganador de la Conferencia Oeste. Además, ha sabido resolver con autoridad cada definición por penales que le ha tocado dirimir en el último año.