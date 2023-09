NYCFC tiene que conformarse con empate, y se complica de cara a Playoffs

Futbolísticamente hablando, el partido finalizó allí. New York City FC se llevó la peor parte, no solo por la ocasión desperdiciada, sino por la cantidad de jugadores que finalizaron el partido con lesiones. La más preocupante fue la que sufrió el argentino Maxi Moralez, que tuvo quien tuvo que abandonar el terreno de juego con ayuda, y de quien al momento de publicación este artículo no había un pronóstico exacto o un período de recuperación aproximado.