Talles Magno, de Brasil a MLS: "Tengo calidad para jugar en Europa"

"Me hicieron muchas críticas. Muchas personas dijeron que mi decisión fue errada. Otros decían que aquí me iba a hundir, que me iba a desvalorizar. Pero lo absorbí de una forma en la que pudiera mejorar lo más rápidamente posible, y superar mis expectativas y las expectativas de los otros también. Aquí estoy aprendiendo inglés, lidiando con csas difíciles y aquí también gané mi primer título como jugador profesional. Me estoy fortaleciendo más, para cuando me toque dar un nuevo salto, esté mejor, más adaptado, preparado para todas las dificultades".