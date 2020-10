Guillermo Barros Schelotto , entrenador de LA Galaxy , asegura que la jugada del 1-0 de LAFC fue un error del VAR al no marcar que el balón había salido anteriormente. Galaxy cayó 2-0 en el cuarto El Tráfico del año.

"El error fue el VAR, no el árbitro porque se puede equivocar, pero el VAR debe de ver si el árbitro se equivocó. No sé porqué el VAR no dijo nada, el balón está fuera", comentó en conferencia de prensa.