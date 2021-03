Greg Berhalter reflexionó sobre el movimiento de Efraín Álvarez

“Le he hablado de eso y le recomendé que entrara con la selección mexicana [en esta ventana]”, dijo sobre Álvarez . “Y la razón es que ha estado en nuestro entorno, y creo que la única forma en que él puede tomar una decisión informada es ir a su entorno. Y siempre hemos dicho que lo único que queremos hacer es poner a los jugadores en posición de tomar la mejor decisión posible".

“Algunos jugadores elegirán por nosotros y otros no elegirán por nosotros. Pero cuando hablas de la emoción de la decisión, queremos quitarle algo de esa emoción dejándoles tener datos objetivos de cómo son los entornos, para poder compararlos. Así que le deseamos todo lo mejor en este campamento y estoy seguro de que seguiré con él después del campamento".

Ambos países lo incluyeron en sus listas preliminares para el torneo clasificatorio olímpico de la Concacaf de este mes, un evento sub-23, con el entrenador estadounidense Jason Kreis dejando en claro el gran respeto del programa por Álvarez . Al final, el atacante creativo no estaba en la escuadra final de ninguno de los bandos.

“Él nos comunicó que no estaba listo para tomar una decisión. Por eso sé que él no está en nuestro roster, y por eso creo que tampoco está en el de México ”, dijo Kreis. “Así que ahí es donde está eso en este momento. Simplemente no está listo para tomar una decisión".