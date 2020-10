Gonzalo Higuaín reconoce que volvió a disfrutar con su llegada a MLS

"Siempre he sentido curiosidad por esta liga, después de verla de cerca por mi hermano y otros grandes jugadores", dijo Higuaín a CBS Sports. "Pero yo quería venir aquí con la intención de volver a estar feliz de jugar y creo que el Inter Miami me dio todo lo que necesitaba. Venir aquí a esta liga, me da esa sensación de nuevo, cuando era un niño disfrutando jugando, donde en Europa creo que eso me dejó por muchas razones diferentes ".