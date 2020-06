Futbol Retro | Atlanta United debutó en MLS con una derrota

Volvamos en el tiempo hasta 5 de marzo de 2017 en Atlanta , Georgia . No pasó tanto tiempo de esa fecha, pero esa tarde los aficionados de esa ciudad contaban las horas para presenciar el debut absoluto en MLS de Atlanta United , un equipo que rápidamente haría historia en la liga.

Parece difícil pensarlo ahora. Pero antes de ese partido inaugural frente a New York Red Bulls (que terminó con victoria 1-2 para el equipo 'taurino') el conjunto de Gerardo Martino no había todavía mostrado al mundo a su trío de ignotos en ese momento jugadores franquicia ( Miguel Almirón, Josef Martínez, Héctor Villalba). Mucho menos había exhibido a su tremenda afición. Y el tándem entre equipo y seguidores no se había pronunciado como una de las sociedades más poderosas en la historia de MLS. Todo eso dio comienzo con el arranque de ese partido.