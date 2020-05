Futbol Retro | Así fue el primer duelo entre Red Bulls y NYCFC

La de 2015 fue una temporada bastante especial en Major League Soccer . Fue un año que trajo -entre otras cosas- dos nuevos equipos y el Derbi del Río Hudson , la rivalidad entre los dos equipos de 'la Gran Manzana'. Justamente, hoy recordamos al primer enfrentamiento entre New York Red Bulls (un equipo que existe desde 1996, año de inauguración de la liga) y New York City FC , club que se estrenaba en la liga ese mismo año. El primer choque entre ambos rivales se produjo el 10 de mayo de 2015, en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey.

La de 2015 fue una gran temporada para New York Red Bulls, que se terminaría adjudicando ese año el Supporters' Shield, el reconocimiento al mejor equipo de la temporada regular en Major League Soccer. Al otro lado del espectro, New York City FC -como equipo debutante- padeció los inconvenientes que habitualmente los clubes en expansión atraviesan. En su primer año de existencia competitiva el conjunto celeste finalizó en la octava posici´on de la Conferencia Este y no logró clasificar a los Playoffs.