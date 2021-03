Fredy Montero: "Seattle es mi casa. Sounders es mi casa"

"Finalmente, después de nueve años de haber dejado la ciudad, el equipo, mi familia y yo podemos decir que no nos hace falta hacer las maletas. Podemos quedarnos en casa, con nuestra familia, nuestros amigos, es algo muy importante". Tras mucho tiempo Fredy Montero -quien de una u otra manera nunca se fue de Seattle - pudo concretar a sus 33 años el regreso al equipo en el que es una leyenda.

" Sounders es mi casa. Seattle es mi casa. Me encantó el tiempo que pasé aquí jugando. Y no volví a tener otra oportunidad antes", admitió. "Vine aquí para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Quiero agregar mi talento a la mentalidad ganadora que tiene este equipo".

¿Es un retorno para siempre del colombiano? "En el fútbol no hay nada escrito", respondió. "Hoy mi mente y mi corazón estar. Anteriormente no se dio por las reglas que tiene la liga para cuando vuelve un jugador y ver quién tiene sus derechos. Ser un agente libre me facilitó mucho las cosas".