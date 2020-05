FC Cincinnati siente que Jaap Stam es la opción ideal

El conjunto del estado de Ohio recibió más de 100 postulaciones, al tiempo que Nijkamp usó sus contactos en Europa y Estados Unidos para quedarse -inicialmente- con una lista de 10 candidatos. De ese grupo quedó un trío finalista: Stam , Dom Kinnear y un tercer potencial contratado no identificado.

"Sí, Jaap me gusta mucho por su forma de ser y por lo que traerá a nuestro club", dijo Nijkamp a los periodistas presentes en una teleconferencia el viernes por la mañana. "Trabajamos muy bien en PEC Zwolle , hizo una gran tarea. Lo más importante es la calidad".

El gerente general del equipo azul y naranja aclaró que su relación con Stam no fue la razón por la que el excentral holandés se quedó con el trabajo. Ambas partes se convencieron de que era una buena ocasión, y lo mismo pensó la directiva del club y los propietarios.

Stam, Nijkamp y el entrenador asistente Said Bakkati están actualmente en Europa y todavía no pueden volara Estados Unidos debido a la pandemia de COVID-19. La fecha estimada de la llegada del trío a Cincinnati no tiene certezas todavía.