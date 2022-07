Puro talento: jóvenes que pueden deslumbrar en Rivalry Week de MLS

Hasta pocas semanas atrás, el fichaje galáctico de FCC en 2021 parecía destinado a salir del equipo que lo designó como jugador franquicia. Con 22 años, el joven brasileño simplemente no podía encontrar la forma de brillar en Ohio. Pero eso cambió de golpe en los últimos días: primero fue una semana atrás con un triplete en el 4-4 ante New York City FC. Luego, en la visita de Cincinnati a New England Revolution -que finalizó 2-2 durante el fin de semana- y en la que el exSao Paulo fue el mejor jugador de la cancha, y en la que volvió a subir su nombre al marcador. New York Red Bulls deberá seguir de cerca a Brenner este sábado.