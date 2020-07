El partido entre D.C. United vs Toronto FC fue reprogramado para el 13 de julio

Major League Soccer anunció que el partido entre D.C. United y Toronto FC por el Grupo C del Torneo Especial MLS is Back, originalmente programado para jugarse hoy -domingo- se ha reprogramado para mañana, 13 de julio a las 9 a.m. ET (ESPN Deportes).

Según los protocolos de salud y seguridad de la liga, los clubes se someten a prueba el día antes de cada partido. Los resultados de las pruebas de ayer para D.C. United y Toronto FC produjeron un caso de COVID-19 positivo inicial no confirmado para un jugador y una prueba no concluyente para otro jugador. Ambos equipos participaron de otra ronda de pruebas hoy, y todos los jugadores de los dos clubes dieron negativo. Según esos resultados, el juego se jugará mañana a las 9 a.m. ET. El jugador que dio positivo y el jugador cuya prueba no fue concluyente se someterán a pruebas adicionales y no jugarán en el partido de mañana.

A la luz del partido reprogramado, MLS también anunció las siguientes actualizaciones del cronograma del Torneo Especial MLS is Back:

· Toronto FC vs. Montreal Impact ahora se jugará el jueves 16 de julio a las 8 p.m. ET (TUDN)

· El partido entre D.C United vs. New England Revolution ahora se jugará el 17 de julio a las 8 p.m. ET (ESPN Deportes)

Major League Soccer continuará priorizando la salud y la seguridad de todos los participantes del Torneo Especial MLS is Back en la toma de estas decisiones.