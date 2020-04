'El Brujo' Víctor Vázquez expresa su deseo de regresar a Toronto FC

El volante español al menos se está planteando la cuestión, y lo dejó bastante claro en el diálogo que mantuvo con Kristian Jack , periodista de la cadena canadiense TSN . El enganche español aseguró que echa de menos a su ex equipo y a la MLS en general. El futbolista -que actualmente juega para el Umm Salal SC de Catar - explicó que está en conversaciones vinculadas a un posible retorno.



" Víctor Vázquez me dice: 'Echo de menos jugar en MLS. Me encanta Toronto. Es nuestro segundo hogar. Echo de menos jugar allí. Mi contrato aquí en Catar termina el 30 de junio y estoy en conversaciones con gente en Toronto. Futbolísticamente hablando no estoy contento aquí; todo está tan por detrás de MLS. Sería buenísimo poder regresar'", dice el tweet publicado por el periodista.