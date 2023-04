EE.UU. vs México, también en la Liga de Campeones de Concacaf

Estados Unidos vs México: el debate futbolístico entre las dos potencias de la región vuelve a estar en la conversación de cada día. No solo por el encuentro amistoso entre las selecciones de ambos países de esta noche en el State Farm Stadium, de Glendale, Arizona (10 pm ET | TBS, Universo), sino por la proximidad de las Semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, antesala de la Final entre un club de la MLS ante un equipo de la Liga MX.