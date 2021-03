Eduard Atuesta: "Es hora de ganar y acumular títulos"

Lo que hay que hablar con 'los nuevos' está claro para Atuesta . "El mensaje es primero siempre el buen fútbol. El que llega aquí se da cuenta que este es un club donde se gana, pero jugando buen fútbol. No solo ganar, sino ganar bien".

Atuesta es sin dudas una de las figuras más sólidas del plantel y disfruta del reconocimiento que la afición le brinda en el club. "Me siento muy cómdo y feliz. Es un gran grupo el que tenemos. Soy de los que más tiempo lleva en el club. Me siento como en casa".

Es un año de particular importancia para Atuesta, que podría encontrarse ante la situación de tener que negociar un contrato para quedarse en LAFC y MLS o buscar nuevos rumos quizás en el fútbol europeo. "En estos momentos estoy pensando en la pretemporada", respondió. "No se qué depara el destino o Dios para mi carrera. No se si será el tiempo de ir a Europa o renovar. Depende de cómo se den las conversaciones para mí y el club. Son cosas de las que mi agente se ocupará".