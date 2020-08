Don Garber explicó procedimiento para potencial regreso de aficionados a estadios

"En el caso de que se cumplan esos criterios, lo consideraremos. Hasta la fecha no se ha aprobado ningún plan. Ese proceso apenas está comenzando. No espero que hayan muchos mercados en la fase uno. Ese proceso continuará a medida que más y más estados decidan permitir a los aficionados participar en eventos deportivos o algunos estados que han decidido permitirlos podrían cambiar de opinión", agregó el Comisionado de MLS .

Sin la asistencia de fanáticos, el himno nacional no se ha escuchado antes de los partidos del Torneo Especial MLS is Back, en Orlando, Florida. Y Garber reveló que se usaría el mismo criterio para determinar si se toca el himno cuando se reanude la temporada regular en los mercados locales: no habrá himno si los fanáticos no están presentes.