Daniel Pereira: orgullo 'vinotinto' en el primer lugar del SuperDraft

Estaba entre las opciones, pero no terminaba de ser un candidato firme en los análisis previos. Pero Austin FC -el equipo en expansión en MLS en 2021- finalmente se decantó por Daniel Pereira , el volante mixto nacido en Venezuela y que ha sido una de las sensaciones del fútbol universitaro en 2020.

"No estaba esperando ser el número uno, porque habían tan buenos jugadores", reconoció el 8 surgido de La Guaira . "Pero es un honor. Estoy realmente feliz. Mis amigos están llorando. Es un momento que nunca olvidaré", expresó en su primera intervención pública tras la elección.

La travesía de Pereira hacia Major League Soccer comenzó seis años atrás, cuando sus padres lo dejaron todo para salir de Venezuela. "Ese fue el mayor sacrificio. Venir a Estados Unidos. 'Resetear' y comenzar desde cero, y eso fue lo que hicimos. A mí la idea no me gustaba mucho, porque dejaba al equipo con el que yo jugaba en Venezuela. Me salió mucho mejor de lo que pensé. Ese fue el mayor sacrificio que tuve que hacer", reflexionó.