¿Qué puede esperar Houston Dynamo FC de Héctor Herrera?

Pero, seamos honestos, todos somos un poco escépticos cuando los grandes nombres cruzan el Atlántico. La mayoría, si no todos, han hecho su fortuna en otros lugares antes de llegar a Norteamérica, así que no creo que el dinero sea la fuerza motor para explicar por qué pesos pesados internacionales deciden venir a MLS. Sin embargo, sería fácil escribir una lista de nombres que llegaron aquí de vacaciones y otros que vinieron a jugar. Pero me guardaré eso para otro día.