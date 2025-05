Con Messi, Inter Miami “se volvió al Real Madrid de la MLS”, dice Josef Martínez’

“ Cuando yo fui al Inter Miami era el combate FC. No era el Inter. No habían llegado ni Messi, ni Busquets, ni Jordi. Habíamos perdido como 15 partidos", apuntó.

" Antes del primer entrenamiento de Messi, ni en Instagram nos conocían, no iban ni siquiera los periodistas que cubrían al equipo. Me escribió gente que yo no sabía que existía, hasta mi padrino, que yo no había conocido. Afuera había 1.000 periodistas, cuando nosotros habíamos visto un periodista antes. Y había 50.000 personas para el primer entrenamiento”, agregó Josef.