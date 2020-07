Vancouver Whitecaps FC anunció el martes que el plantel de su primer equipo para el Torneo Especial 'MLS is Back' llegó a Orlando, Florida, el lunes.

El club también confirmó que Lucas Cavallini , Fredy Montero , Georges Mukumbilwa , Tosaint Ricketts y Andy Rose no participarán en el Torneo Especial 'MLS is Back' .



" Lucas y Fredy tienen razones válidas, personales y únicas para no estar disponibles para el Torneo Especial 'MLS is Back'", dijo Axel Schuster, director ejecutivo y director deportivo de Whitecaps FC. “Nos hemos conectado como grupo y ellos tienen nuestro apoyo completo. Sin duda, será un desafío no tener nuestra lista completa disponible durante el torneo, pero los muchachos están preparados y listos ".