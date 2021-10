Chicago Fire FC lanza oficialmente su nuevo escudo

“Una Celebración para Todo Chicago” inicia el lunes y concluye el viernes con “Ten/Eight: A Night at the Metro with Chicago Fire FC in partnership with Heineken”, una fiesta en la que estará el rappero nacido en Chicago SABA. La semana incluye también el “Kids Day at CIBC Fire Pitch” el martes, y un evento íntimo con Matthew Wolff para debatir sobre la creación del nuevo escudo de la franquicia de MLS el jueves.