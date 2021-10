" Carlos es un jugador especial, y una parte especial de nuestro club. Todo el mundo lo respeta por ser un líder, un capitán y por ser un gran tipo. Así que tenerlo de regreso es tan importante. Siempre he dicho que cuando un jugador se pierde un buen período de tiempo -y no he hecho la cuenta últimamente, pero han sido unas diez semanas- cuando vuelve a entrenar y lo vuelves a tener en el campo tienes que ser muy inteligente sobre cómo trabajas con esa persona", comentó Bradley.