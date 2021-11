Carlos Vela y la eliminación de LAFC: "Fue una temporada decepcionante"

Tras el encuentro Carlos Vela expresó su frustración frente a esa situación. "Desde el comienzo tuvimos que luchar mucho para ganar este partido. El único resultado que realmente importaba era ganar el partido, pero no comenzamos de la manera que nos habíamos preparado", argumentó 'el Bombardero'. "Pero al final no se trata solo de este partido, sino de la temporada, creo. No hicimos un gran trabajo durante la temporada y es duro cuando dependes de un partido para salvar tu temporada. En esos términos, no me siento feliz sobre nuestra temporada. Es una temporada decepcionante. No hay mucho más para decir".