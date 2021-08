Carlos Vela: "Siempre quiero que México quede campeón"

"Honestamente, no lo vi. Por los horarios. No me tocó estar despierto cuando era el partido, pero creo que han hecho un gran torneo", aseguró Vela. "La verdad que hasta antes de este partido estaban jugando muy bien. Haciendo méritos para conseguir el oro, y seguramente que ellos estarán decepcionados por haber perdido en penales, pero creo que pusieron el nombre de M´exico muy en alto y ojalá puedan llevarse la medalla de bronce y que después de ahí todos los jugadores jóvenes que están puedan seguir sus carreras de forma increíble. Que puedan salir hacia Europa, que puedan ser la referencia de la selección mayor y que puedan llegar al Mundial en el mejor nivel posible para que M´exico pueda hacer cosas que hasta ahora no ha podido hacer".