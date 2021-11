Carles Gil es reconocido como el Espíritu de Superación de 2021

En 2021 el Revolution ganó el Supporters' Shield, el primer lugar de la Conferencia Este y la clasificación a la Liga de Campeones de la Concacaf. Con el aporte del Arquero del Año 2021 Matt Turner y los delanteros Adam Buksa y Gustavo Bou -que sumaron en conjunto 31 goles en la temporada regular-, New England recibirá el martes 30 de noviembre a New York City FC (6:30 pm ET, FOX Deportes), en Gillette Stadium, en una de las Semifinales de la Conferencia Este.