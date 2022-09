Cabeza a cabeza: LAFC y Philadelphia luchan por el Supporters' Shield

- LAFC viajará al norte para jugar ante Portland Timbers el 2 de octubre (3 pm ET, ESPN Deportes), antes de retornar al Banc of California Stadium para recinir a Nashville SC el 9 de octubre en Decision Day (5 pm ET, ESPN+). En tanto, el Union visitará a Charlotte FC el 1 de octubre (5:30 pm ET, ESPN+), y recibirá al ya eliminado Toronto FC el 9 de octubre (2:30 pm ET, ESPN+).