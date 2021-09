¿Cuán bueno es New England Revolution? Ni siquiera Bruce Arena lo sabe

“Creo que tienes un Supporters’ Shield, pero este año deberías tener dos Supporters’ Shields”, expresó el técnico del Revolution en el episodio de esta semana del podcast de MLS The Call Up. “Realmente, el Este juega contra el Este, y el Oeste juega contra el Oeste. Decir al final que un equipo merece un Supporters’ Shield cuando probablemente no ha jugado contra al menos una docena de equipos de la misma liga me parece extraño".