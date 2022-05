Luciano Acosta: la evolución de una estrella en Major League Soccer

"Cuando miro los partidos del PSG, es difícil no pensar que podría haber estado allí, pero creo que ahora mi cabeza está tranquila, con gente que me ayuda. Es un tema que he estado trabajando con mi coach mental, para tratar de manejar esas cosas. Pero no puedo mentir y decir que no me pregunto por qué no estoy allí, aunque ya no tanto como antes", admitió.