Así está la clasificación actualizada de la fase de grupos en MLS is Back

Major League Soccer ya cuenta con seis equipos clasificados a los octavos de final del Torneo Especial MLS is Back , que se disputa en Orlando . San Jose Earthquakes y Seattle Sounders FC se agregaron en la noche del domingo a esa lista, tras disputar los partidos que les dieron el pase a la fase de elimunación directa.

El lunes (8 PM ET / TUDN) Philadelphia Union y Orlando City SC dirimirán quién es el número uno del Grupo A, tras conseguir la semana pasada. En esa misma zona, New York City FC superó por 1-0 a Inter Miami CF (ahora eliminado de MLS is Back) y depende de otros resultados para poder acceder a octavos de final como uno de los mejores terceros clasificados.