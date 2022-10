¡Advertencia para LAFC! Philly va a Los Ángeles a levantar la MLS Cup

Uno de los primeros en brindar declaraciones tras vencer 3-1 a New York City FC en la final de la Conferencia Este, fue Julián Carranza, figura del duelo al marcar gol y dar asistencia.

"Pude hacer el primer gol, después tuvimos coraje y personalidad para jugar y demostramos que en casa no perdemos. Esto es algo muy lindo, venía de un equipo en el que no jugaba, llegué acá con un buen grupo de jugadores, buenas personas y demostramos que somos un equipo y por eso ganamos", afirmó Carranza.