Millonario elige a Neymar como heredero de su fortuna por esta razón
El desahuciado magnate brasileño de 31 años ha mantenido su identidad en secreto.
Neymar no vive su mejor momento futbolístico y físico de cara al Mundial de 2026, pero a pesar de ello la suerte parace siempre estar de su lado.
Y es que el astro brasileño ha sido elegido por un millonario de su país como heredero principal de su fortuna pese a que Neymar no tiene vínculo de sangre alguno y mucho menos necesita de un patrimonio para el retiro.
La peculiar noticia le dio la vuelta al mundo cuando se dio a conocer que el misterioso magnate de 31 años, aquejado por una enfermedad, al parecer sin cura, decidió incluir a Neymar en su testamento.
El poderoso empresario de Rio Grande do Sul, con una fortuna valorada en mil millones de dólares, registró un testamento dejando todos sus bienes a Neymar Jr.
El millonario, quien está soltero y sin hijos, detalló para se identifica con el futbolista y por eso decidió entregarle su herencia.
"Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. También sufro de difamación, soy muy cercano a mi familia, y su relación con su padre me recuerda a la mía, que ya falleció. Pero, sobre todo, no es egoísta, algo poco común hoy en día", comentó sobre su decisión según el portal Sportico.
Pese a que el documento tiene validez legal tras la filtración del mismo en redes sociales, aún falta que Neymar asuma su responsabilidad como heredero, si así lo desea el jugador, para poder ser acreedor de la jugosa cantidad.