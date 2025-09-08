Video ¡Una locura! Neymar aparece en testamento de millonario por esta razón

Neymar no vive su mejor momento futbolístico y físico de cara al Mundial de 2026, pero a pesar de ello la suerte parace siempre estar de su lado.

Y es que el astro brasileño ha sido elegido por un millonario de su país como heredero principal de su fortuna pese a que Neymar no tiene vínculo de sangre alguno y mucho menos necesita de un patrimonio para el retiro.

La peculiar noticia le dio la vuelta al mundo cuando se dio a conocer que el misterioso magnate de 31 años, aquejado por una enfermedad, al parecer sin cura, decidió incluir a Neymar en su testamento.

El poderoso empresario de Rio Grande do Sul, con una fortuna valorada en mil millones de dólares, registró un testamento dejando todos sus bienes a Neymar Jr.

El millonario, quien está soltero y sin hijos, detalló para se identifica con el futbolista y por eso decidió entregarle su herencia.

"Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. También sufro de difamación, soy muy cercano a mi familia, y su relación con su padre me recuerda a la mía, que ya falleció. Pero, sobre todo, no es egoísta, algo poco común hoy en día", comentó sobre su decisión según el portal Sportico.