Miércoles de gloria: Vuelve la Premier League, hay liga española y una Final

La Premier League volverá a los terrenos con doble cartelera , primero se jugará el Aston Villa vs. Sheffield United, pero el platillo fuerte es el partidazo que tendrán Manchester City vs. Arsenal en Etihad Stadium.



La Bundesliga tendrá cuatro juegos más con el Augsburg vs. Hoffenheim, Bayer Leverkusen vs. Köln, Borussia Dortmund vs. Mainz 05 y Leipzig vs. Fortuna Düsseldorf para culminar la Jornada 32.