    México

    Víctor Guzmán es baja de la concentración de la Selección Mexicana

    La Federación Mexicana de Futbol informó que el jugador de Rayados regresará a su club para seguir su proceso de rehabilitación.

    Jaime Bernal.
    Video ¡Alarma en el Tri! Selección Mexicana pierde a jugador de última hora

    Víctor Guzmán causó baja en la concentración de la Selección Mexicana, según informó este lunes la Federación Mexicana de Futbol.

    En un breve comunicado, el organismo informó que el jugador de Rayados no seguirá siendo parte del microciclo del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

    “La Dirección Deportiva de la Selección Nacional informa que Víctor Guzmán, defensa central del Club Monterrey, causa baja de la concentración y vuelve a su equipo para continuar con su rehabilitación”, dice el comunicado de la FMF.

    En la nota de la Federación no informan qué tipo de lesión que sufrió el ‘Toro’, así que de momento no se sabe el tiempo que estará de baja ni la gravedad de su problema físico.

    Vale la pena recordar que la lista del 'Vasco' Aguirre cuenta con futbolistas exclusivamente de la Liga MX, que se concentrarán desde este lunes y hasta al 27 de agosto del presente año.

    El mencionado microciclo forma parte del plan que la Federación dio a conocer hace algunos días en conferencia de prensa de cara a la Copa del Mundo de 2026.

    El plan consiste en tener dos campamentos de entrenamiento, el que se lleva a cabo esta semana y uno más en febrero del 2026.


