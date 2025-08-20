La Selección Mexicana Femenil conoce su panorama en busca del Mundial Brasil 2027
El Tri Femenil tiene ya a rivales en busca del boleto para la Copa del Mundo Femenil en Brasil 2027.
La Selección Mexicana Femenil conoció ya a sus rivales para disputar las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial Femenil de la FIFA Brasil 2027.
El Tri Femenil iniciará su andar en las Eliminatorias en un pelotón que, al menos en el papel, no debería presentar tanto problemas para las mexicanas.
Cabe resaltar que al Tri Femenil solo le vale ser primer lugar de su grupo para avanzar a la siguiente ronda de los Cuartos de Final, que es donde se definirán los boletos a la justa mundialista.
ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DE LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL FEMENIL BRASIL 2027
Se formaron 5 grupos de 5 equipos y uno de cuatro, solo los primeros lugares pasan a los Cuartos de Final donde ya esperan Estados Unidos y Canadá.
Los equipos que ganen los Cuartos de Final irán al Mundial, mientras que quienes pierdan, disputarán el Repechaje Intercontinental. Así quedaron los grupos.
-GRUPO A
- México
- Puerto Rico
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Islas Vírgenes Estadounidenses
-GRUPO B
- Jamaica
- Guyana
- Nicaragua
- Dominica
- Antigua y Barbuda
-GRUPO C
- Costa Rica
- Guatemala
- Bermuda
- Granada
- Islas Caimán
-GRUPO D
- Haití
- República Dominicana
- Surinam
- Belice
- Anguilla
-GRUPO E
- Panamá
- Cuba
- Saint Kitts y Nevis
- Curazao
- Aruba
-GRUPO F
- Trinidad y Tobago
- El Salvador
- Honduras
- Barbados