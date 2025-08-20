La Selección Mexicana Femenil conoció ya a sus rivales para disputar las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial Femenil de la FIFA Brasil 2027.

El Tri Femenil iniciará su andar en las Eliminatorias en un pelotón que, al menos en el papel, no debería presentar tanto problemas para las mexicanas.

Cabe resaltar que al Tri Femenil solo le vale ser primer lugar de su grupo para avanzar a la siguiente ronda de los Cuartos de Final, que es donde se definirán los boletos a la justa mundialista.

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DE LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL FEMENIL BRASIL 2027



Se formaron 5 grupos de 5 equipos y uno de cuatro, solo los primeros lugares pasan a los Cuartos de Final donde ya esperan Estados Unidos y Canadá.

Los equipos que ganen los Cuartos de Final irán al Mundial, mientras que quienes pierdan, disputarán el Repechaje Intercontinental. Así quedaron los grupos.

-GRUPO A

México

Puerto Rico

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Islas Vírgenes Estadounidenses

-GRUPO B



Jamaica

Guyana

Nicaragua

Dominica

Antigua y Barbuda

-GRUPO C



Costa Rica

Guatemala

Bermuda

Granada

Islas Caimán

-GRUPO D



Haití

República Dominicana

Surinam

Belice

Anguilla

-GRUPO E



Panamá

Cuba

Saint Kitts y Nevis

Curazao

Aruba

-GRUPO F

