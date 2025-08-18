Video La importante decisión del Tri y Liga MX rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana anunció que la dirección deportiva programó una nueva concentración que se celebrará del lunes 25 al miércoles 27 de agosto.

El microciclo contará únicamente con jugadores que militan en la Liga MX y se realizará en busca de llegar lo mejor preparado al Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Javier Aguirre dará a conocer su convocatoria el próximo 22 de agosto y tres días después los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Cabe destacar que, en la lista no serán contemplados los futbolistas cuyos equipos califiquen a las Semifinales de la Leagues Cup 2025.

Tampoco se incluirán los jugadores convocados al Tri Sub-20 con miras al Mundial de la especialidad que se disputará a finales de septiembre en Chile.

Esta concentración forma parte del plan que presentó Javier Aguirre y su cuerpo técnico a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) rumbo al Mundial 2026.

El plan consiste en tener dos campamentos de entrenamiento, el que se llevará a cabo la próxima semana y uno más en febrero del 2026.

Este es el plan que presentó Javier Aguirre para el Mundial 2026

Ceder a los jugadores seleccionados 6.5 semanas antes de la Copa del Mundo.

Jugar la Liguilla del Torneo Clausura 2026 sin seleccionados.

Jugar dos partidos en enero sin afectar a la Liga MX.

Realizar dos campamentos de entrenamiento, uno en 2025 (agosto) y otro en 2026 (febrero).

Jugar la Fase Final del Clausura 2026 sin Play-in, para concluir antes el torneo.