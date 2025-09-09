Video La “suerte”, esperanza del Tri para el sorteo del Mundial 2026

La Selección Mexicana encaró el primer partido de la Fecha FIFA ante Japón, duelo que terminó con muchas dudas sobre el Tri y su funcionamiento de cara a la próxima Copa del Mundo en el 2026.

Sobre este tema se habló en Tercer Grado Deportivo y los panelistas coincidieron en que le faltó forma al equipo en este encuentro.

PUBLICIDAD

Por lo que Alejandro de la Rosa comentó lo que se piensa al interior de la selección previo en los últimos meses de preparación y previo al sorteo del Mundial 2026.

“Me decían al interior de la Federación y platicando con gente en el entorno del Tri en el estadio, y me preocupo mucho para lo que viene el día de mañana y para lo que viene en el futuro inmediato de selección, me decían que apelan mucho al tema de la localía y el tema de la suerte, que tendrá mucho que ver el grupo de México y el cruce para ver si México puede hacer historia en la Copa del Mundo, porque también en selección se dan cuenta que es lo que hay ya no hay mucho más de donde echar mano en cuanto a materia prima”.

El Tri se medirá a Corea del Sur en su próximo partido, después se medirá a Colombia y Ecuador en la Fecha FIFA de octubre.

La “suerte” a la que se hace referencia tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre cuando se lleve a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Kennedy Center de Washington D.C. capital de Estados Unidos.