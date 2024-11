Acerca de Henry Martín, de quién resaltó esté dentro de los máximos goleadores de América en su historia, no ve como un 'defecto' el que juegue en Liga MX ante la competencia con Santi Giménez y él mismo que están en Europa.

"No creo, él ha hecho lo que le toca en América, metiéndose entre los goleadores históricos, fue campeón goleador, lo ha hecho bien siendo el líder, capitán, después de las primeras temporadas que no le fue tan bien, al final encontró su lugar y no lo ha soltado".