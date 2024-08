¿Por qué Rafael Márquez dejó al Barça Atlètic?

Asimismo, el Kaiser de Michoacán señaló que ya era hora de que dejara al Barça Atlètic , pues no le gusta vivir en una zona de confort y un tercer año en la misma división ya no era suficiente para cumplir sus retos y por ello admitió llegar al Tricolor, además de que negó temer al fracaso.

“Esta oportunidad de... hay muchas circunstancias, jugar un Mundial en casa me motiva, estar con Javier Aguirre me motiva , el estar estos dos años y seguir para el 2030 me motiva, el quedarme en Barcelona era esperar.

“No iba a aprender más de lo que ya había aprendido en los primeros años, hay que tomar las oportunidades, no le tengo miedo al fracaso, son más cosas que me motivan a seguir aprendiendo, evolucionando, creciendo y ojalá que pueda aportar en el rubro que pueda estar”, indicó Rafael Márquez en exclusiva con Línea de 4.

“Yo no le quitaría valor a la selección, a un Mundial, el trabajo que puedas hacer en un Mundial esa es mi vitrina, eso no me hace dudar que si hago un buen papel pueda tener una oportunidad, estando allá ya se nombraba mi nombre, es un avance y no demeritaría en ningún momento lo que vale este escudo y para mí vale mucho”, comentó también en conferencia de prensa este mismo jueves en el CAR.