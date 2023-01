Nacho Ambriz se descarta para ser nuevo técnico del Tri; sugiere que sea un mexicano

“¿Qué competencia tenemos?, por ahí me dijeron que eso me puede cerrar las puertas, pero yo creo que necesitamos un proyecto. De Argentina ¿quién era el director de selecciones?, el ‘Flaco’ Menotti, estaba muy cerca de todo eso. Scaloni que venía de selecciones menores, referentes (Pablo) Aimar, (Walter) Samuel, (Roberto) Ayala... ¿Por qué no poder copiar algo de eso? Yo te pregunto ¿Qué referentes tenían nuestros jugadores de los dos últimos entrenadores?”, señaló.