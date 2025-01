"Me parece que eran buenas pruebas y no hay tantas pruebas que te permitan salir de tu hábitat que es el de Concacaf, por ejemplo, jugar partidos contra oponentes que tienen otra exigencia, no digo mayor ni menor, pero me parece que estaba bueno. Tiene que cambiar la Federación Mexicana si realmente quiere que su selección sea protagonista algún día a nivel mundial".