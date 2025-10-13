    México

    México tendrá rivales de alto nivel en campos complicados previos al Mundial 2026

    La Selección Mexicana tendrá actividad en enero, marzo y tres juegos más antes de la Copa del Mundo.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    La Selección Mexicana enfrentará a Ecuador el próximo martes en actividad de la segunda jornada de la fecha FIFA de octubre, duelo que será en el Estadio de Chivas en Guadalajara.

    De la misma forma, ya se tienen pactados rivales y sedes para los partidos que se disputarán en la fecha FIFA de noviembre.

    Sobre lo que le viene a la Selección Mexicana para el 2026, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, señaló lo que viene para el primer mes del año mundialista.

    “En enero estamos finalizando los arreglos, nos pidió Javier tener partidos en Centroamérica, quiere ir en condiciones difíciles, porque no nada más es jugar en México y en Estados Unidos y buscar otro tipo de condiciones, estaremos informando de esos partidos que haremos con jugadores de la Liga MX”.

    De la misma manera, señaló lo que le ha pedido Javier Aguirre para los juegos de marzo y antes del primer juego del Mundial 2026, ya que el Vasco no quiere jugadores con poco carácter.

    “En marzo estamos contemplando que ambos equipos sean europeos, estamos en esas negociaciones finales, previos a la Copa del Mundo tendremos tres partidos, probablemente dos en México y uno en Estados Unidos con rivales de altísimo nivel”.

    “Lo que nos ha pedido Javier es que no quiere rivales fáciles, quiere preparar a los jugadores para lo que vamos a enfrentar durante la Copa del Mundo”.

    MéxicoMundial 2026Javier AguirreIvar Sisniega

