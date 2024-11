Davino hizo un llamado para la afición de Toluca , para que no se den situaciones como las de San Pedro Sula y que confíen en la Selección Mexicana para darle vuelta a la eliminatoria.

CONFIANZA EN LA REMONTADA DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Duilio Davino es autocrítico y sabe que las cosas no se hicieron bien en México para llevarse la derrota de Honduras por 2-0, pero es consciente que hay argumentos para avanzar al Final Four de forma contundente y no sufriendo como hace un año.