Honduras vs. México acabó ‘calientito’ después de la victoria por 2-0 en San Pedro Sula , pero esta vez no fue dentro del campo de juego por algún arrebato de un jugador, sino por la agresiva reacción de la afición contra Javier Aguirre .

“Nada, nada, es futbol, el partido fue limpio, fue aguerrido, merecieron ganar y no me queda más que felicitarlos. Lo otro me parece que no tiene importancia”, indicó Javier Aguirre en conferencia de prensa.